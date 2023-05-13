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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук прокомментировал вылет «Торпедо» в Первую лигу

13 Мая 2023 • 22:21 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Нападающий столичного «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о вылете своей команды в Первую лигу.

«Я не могу передать свои эмоции, сказать их словами. После победы над «Факелом» мне тоже казалось, что могли зацепиться за шанс, остаться. Я не компетентен говорить, что пошло не так у нас. Нужно спросить у главного тренера», - заявил Кухарчук «Чемпионату», добавив, что сам он всегда выполнял свою работу на поле на 100 процентов.

Напомним, сегодня «автозаводцы» потерпели пятое кряду поражение. На сей раз оно было от московского ЦСКА в гостях – 0:3.

Таким образом, этот клуб вернулся в Первую лигу спустя всего год в элите российского футбола. Практически весь сезон «автозаводцы» шли в турнирной таблице РПЛ замыкающими.

Ранее наставник клуба Жозеп Клотет извинился за вылет своей команды.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кухарчук
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