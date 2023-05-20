Смолов посочувствовал Насте Ивлеевой

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов не стал общаться с журналистами после победы над «Торпедо» со счётом 3:0. Футболист сказал, что поговорит после дерби против «Локомотива», которое пройдёт 28 мая. Видео со Смоловым показал телеграм-канал «Фома Неверующий».

Журналист также спросил у Смолова, слышал ли он, что известную телеведущую Анастасию Ивлееву сейчас проверяют на предмет возможной неуплаты налогов.

«Сочувствую», - сказал Смолов, идя по коридору.

«Динамо» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В этом сезоне «бело-голубым» осталось сыграть против «Локомотива» и «Оренбурга».