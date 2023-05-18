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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Массажист Кокорина: «При Александре в «Динамо» Захарян заиграл бы лучше»

18 Мая 2023 • 15:36 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, выразил мнение, что 32-летний футболист смог бы заиграть в любой команде РПЛ.

Колесников считает, что такого игрока, как Кокорин, не хватает любому российскому клубу, кроме «Зенита», так как у «сине-бело-голубых» нет проблем с нападающими.

«Александр пригодился бы в любом российском клубе. В «Динамо» при нём получше заиграл бы Захарян. Потому что Саша играет в пас», — цитирует Колесникова Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, что права на российского игрока принадлежат итальянской «Фиорентине», а за кипрский клуб он выступает на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Динамо Москва Александр Кокорин Сергей Колесников Арсен Захарян
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