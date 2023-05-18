Массажист Кокорина: «При Александре в «Динамо» Захарян заиграл бы лучше»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, выразил мнение, что 32-летний футболист смог бы заиграть в любой команде РПЛ.

Колесников считает, что такого игрока, как Кокорин, не хватает любому российскому клубу, кроме «Зенита», так как у «сине-бело-голубых» нет проблем с нападающими.

«Александр пригодился бы в любом российском клубе. В «Динамо» при нём получше заиграл бы Захарян. Потому что Саша играет в пас», — цитирует Колесникова Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, что права на российского игрока принадлежат итальянской «Фиорентине», а за кипрский клуб он выступает на правах аренды.