Гладышев удвоил перевес «Динамо» в матче с «Торпедо»

В 28-м туре Премьер-лиги проходит столичное дерби, в котором «Торпедо» принимает «Динамо». Прозвучал свисток на перерыв при счете 2:0 в пользу гостей, которые на 45-й минуте снова огорчили вратаря соперника. Чуть не удаленный Арсен Захарян с левого фланга доставил мяч в штрафную, Ярославу Гладышеву не помешали обработать круглого и пробить в створ ворот - 2:0. Напомним, что уже на второй минуте динамовцы повели после гола Константина Тюкавина.

«Динамо» идет на пятом месте, соперник вряд ли покинет последнюю строчку.

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