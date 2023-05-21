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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Жаль, что Смолов и Тюкавин не так часто выходили в паре» эксклюзив

21 Мая 2023 • 16:19 Комментировать
Торпедо Москва
0:3
Динамо Москва
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «бело-голубых» в матче с «Торпедо». Напомним, встреча 28-го тура РПЛ завершилась крупной победой «Динамо» со счетом 3:0.

- Не показалось, что футболисты после отставки главного тренера как будто больше раскрепостились?

- Никогда нельзя отменять заслуги предыдущего специалиста, я с вами не соглашусь. Мы имели дело с командой, которая вылетала из РПЛ. На мой взгляд, по делу. Большая часть игроков «Торпедо» просто не соответствует уровню Российской премьер-лиги. Новый наставник также немного перетряхнул состав, это тоже сыграло в пользу «Динамо». У тренеров есть понятие. Голы, забитые в первые и в последние минуты игры, решают исход матча. Гол Тюкавина на второй минуте все расставил по своим местам. Не могу сказать, что команда показала сумасшедшие скорости, сама игра была достаточно медленной. «Динамо» обыграло «Торпедо» за счет индивидуального мастерства.

- Вам понравилась связка Тюкавина и Смолова?

- Они не в первый раз появились на поле вместе. Не знаю, почему Йоканович не использовал такую связку. В некоторых домашних матчах надо было выпускать именно двух игроков нападения. Понятно, что сегодня Смолов был нападающим только номинально, через него в основном строилась игра. Жаль, что они не так часто выходили в паре. С сегодняшним соперником команда позволила себе такой рисунок игры, — сказал Петрушин.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Фёдор Смолов Алексей Петрушин Славиша Йоканович Константин Тюкавин
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