Мостовой — о смене тренера в «Динамо»: «У меня всегда был открыт телефон, но просто никто не звал»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о тренерских перестановках в «Динамо». Ранее 54-летний эксперт подал документы на получении тренерской лицензии.

«Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха. Вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека. Это уже вообще… У меня всегда был открыт телефон. Но просто никто не звал», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее «Динамо» официально объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника «бело-голубых» стал Павел Алпатов.