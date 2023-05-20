«Торпедо» проиграло 6 последних матчей, пропустив  в них 20 голов

В субботу вечером «Торпедо» огорчило своих болельщиков крупным поражением от «Динамо» в дерби – 0:3. Для «автозаводцев» это шестое поражение в Российской премьер-лиге подряд, общий счёт этих матчей – 5:20.

В рамках этой неудачной серии «Торпедо» проиграло «Спартаку» (1:2), «Химкам» (2:4), «Сочи» (1:3), «Ахмату» (1:5), ЦСКА (0:3) и «Динамо» (0:3).

Как известно, «Торпедо» уже не имеет шансов на сохранение прописки в российском топ-дивизионе. В двух оставшихся турах Премьер-лиги команда Жозепа Клотета сыграет против «Оренбурга» (27 мая) и «Локомотива» (3 июня).