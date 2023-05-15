Игрокам «Динамо» был представлен новый тренер

Сегодня, 15 мая, на базе в Новогорске игрокам «Динамо» был представлен новый наставник.

По информации «Спорт-Экспресса», исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» стал Павел Алпатов.

Напомним, что экс-наставник «Динамо» Славиша Йоканович был отправлен в отставку вчера, 14 мая, после того, как «бело-голубые» потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

На сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 27 встречах. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 20 мая против последней команды лиги «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.