Кобелев против возможного прихода Николича в «Динамо»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил возможное появление Марко Николича у руля «бело-голубых».

«Я против назначения иностранных тренеров. Должны работать российские специалисты», - кратко ответил Кобелев «Чемпионату».

Напомним, что ранее Николич уже возглавлял футбольный клуб в России – он в 2020-2021 годах работал с московским «Локомотивом», показав местами неплохие результаты в Лиге чемпионов и РПЛ. Главное его достижение с «Локо» - взятый в 2021 году Кубок России.

Отметим, что уже более полутора лет Николич никакой клуб не тренирует. Ранее из «Динамо» после поражения от «Ахмата» (0:3) был уволен его соотечественник Славиша Йоканович.

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