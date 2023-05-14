Московское «Динамо» определилось с новым главным тренером, который займёт место Славиши Йокановича.

По данным «Спорт-Экспресса», новым рулевым столичного клуба станет бывший сербский специалист Марко Николич. Отмечается, что стороны уже провели переговоры и договорились по всем ключевым моментам. Он должен принять «бело-голубых» по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что сегодня, 14 мая, член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что к следующему туру игроков будет готовить другой специалист.

Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 по октябрь 2021 года. С тех пор он находится без работы.