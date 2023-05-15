Защитник «Торпедо» Роганович: «У нас хороший фундамент, чтобы вернуться в элиту российского футбола»

Защитник «Торпедо» Боян Роганович заявил, что «автозаводцы» сделают всё возможное для того, чтобы как можно скорее вернуться в РПЛ.

Напомним, после поражения в матче 27-го тура от ЦСКА (0:3) «Торпедо» лишилось последних шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Будем работать, чтобы вернуться в РПЛ уже в следующем сезоне. В клубе отличные управленцы – всё делается, как нужно. У нас хороший фундамент, чтобы как можно скорее вернуться в элиту российского футбола», — цитирует Рогановича Sport24.

После 27 туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. За три тура до конца сезона «автозаводцы» отстают от 14-й строчки, позволяющей принять участие в стыковых матчах, на 10 очков.