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Николич рассказал о своём новом клубе

16 Мая 2023 • 18:48 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о своём будущем. Ранее появилась информация о том, что 43-летний сербский специалист может возглавить московское «Динамо».

«Сейчас я могу сказать лишь то, что я близок к возвращению к тренерской работе. В ближайшие 7-10 дней все решится. Команда не из первой пятерки лиг, но это клуб с многолетней историей, который выступает в сильном чемпионате», — цитирует Николича CsakFoci. При этом тренер добавил, что пока ничего не решено.

Напомним, ранее пост главного тренера «Динамо» покинул Славиша Йоканович. По данным СМИ, Николич является главным кандидатом на замену Йокановичу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марко Николич
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