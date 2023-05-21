Известный футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» победу «бело-голубых» в матче с «Торпедо» (3:0).

- Сегодня Смолов и Тюкавин появились на поле с первых минут. Вам понравилось их взаимодействие?

- В целом, было неплохо. Смолов больше играл в оттяжке, так что полноценной связки они не образовали. Спереди больше играл Гладышев. «Торпедо» - не лакмусовая бумажка на текущий момент. Если команда не поменяется, то не вернётся обратно в РПЛ и рискует попасть в нижнюю часть турнирной таблицы в Первой лиге. Это не показательная игра, можно будет рассуждать о «Динамо» после матча с «Локомотивом».

- Не показалось, что с ног футболистов «Динамо» как будто рухнули оковы?

- Может быть и так. Повторюсь, что «Торпедо» очень слабый соперник. Любая смена тренера - это эмоциональный всплеск. У многих футболистов появляется желание показать свои лучшие качества. Константин вышел в стартовом составе и сразу забил. Его называют игроком замены и говорят, что ему нравится выходить на замену. Не нравится ему выходить на замену. Все серьёзные футболисты - люди амбициозные. Костя не относится к игрокам, которым просто на карточку капают деньги, а они этим довольствуются.