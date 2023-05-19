Бакинский клуб «Нефтчи» может сыграть вместо московского «Динамо» в товарищеском предсезонном турнире, который планирует организовать питерский «Зенит». Участвовать в нём, помимо «Зенита» и «Динамо», планирe.nсербская «Црвена Звезда» и стамбульский «Фенербахче». Предварительное время проведения турнира – начало июля.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Динамо» может не принять участия в нём из-за того, что клуб покинул Славиша Йоканович и планы на предсезонку у «бело-голубых» поменялись. А в пресс-службе бакинской команды, тем временем, заявили, что заинтересованы в участии в турнире.

Столичное «Динамо» уволило Славишу Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» в рамках 27 тура РПЛ (0:3). До конца сезона «бело-голубых» возглавил молодой тренер Павел Алпатов.