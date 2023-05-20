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И.о. главного тренера «Динамо» Алпатов рассказал, почему в матче против «Торпедо» играл Лещук

20 Мая 2023 • 20:24 Комментировать
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Динамо Москва
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов рассказал, почему в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо» (3:0) место в воротах занял Игорь Лещук.

«В тренерском штабе мы все принимаем решения вместе. Сегодняшний результат – это общая заслуга. Мы доверяем Дмитрию Сергеевичу Изотову, который у нас работает с вратарями, так что прислушиваемся к его мнению», - приводит слова специалиста официальный сайт «Динамо».

«Динамо» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице. До конца чемпионата «бело-голубые» должны сыграть против «Локомотива» и «Оренбурга». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Игорь Лещук Павел Алпатов
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