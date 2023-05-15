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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Клотет заслужит огромное уважение, если вернёт «Торпедо» в РПЛ»

15 Мая 2023 • 16:23 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением своём соотечественнике Жозепе Клотете, который возглавляет «Торпедо».

По мнению Рианчо, философия Клотета могла не подойти игрокам московской команды. При этом экс-рулевой «Спартака» подчеркнул, что у тренера «Торпедо», возглавившего команду менее двух месяцев назад, было слишком мало времени для того, чтобы исправить ситуацию.

«Если команда изначально находилась в плохом состоянии, то за это время тренер не смог бы ничего поменять. Клотет заслужит огромное уважение, если останется в «Торпедо» и вернёт команду в РПЛ», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. За три матча до конца сезона «автозаводцы» лишились шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Рауль Рианчо Жозеп Клотет
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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