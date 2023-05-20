Клотет: «Закладываем основу для следующего сезона»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- В каком психологическом состоянии команда, когда она понимает, что ни за что в этом сезоне не борется? Чем вы ее мотивируете в раздевалке?

- Конечно, мы не можем достичь той цели, которая изначально ставилась, тем не менее, мы сейчас должны дальше биться в других играх. Все, что мы делаем сейчас, - закладываем основу для следующего сезона. Клуб не был изначально готов к Премьер-лиге, но сейчас мы делаем всё возможное для того, чтобы в следующем сезоне это исправить.