Габулов считает, что Игнашевич будет хорошим тренером для «Динамо»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов полагает, что Сергей Игнашевич – отличная кандидатура на пост главного тренера столичного «Динамо».

«Считаю, «Динамо» больше нужен Сергей Игнашевич. Это тренер хорошего уровня, проводит отличный сезон с «Балтикой». К тому же, будучи игроком работал с такими тренерами, как Капелло, Хиддинк, Черчесов, Газзаев и этот список можно продолжать», - рассказал Габулов «Матч ТВ», добавив, что Игнашевич уже дорос до московского клуба как главный тренер.

Напомним, Габулов и Игнашевич вместе играли в сборной России и московском ЦСКА. Сейчас «Балтика», возглавляемая Игнашевичем, мчится в Премьер-лигу и уже долгое время не проигрывает в Первой лиге, возглавляя турнирную таблицу.

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