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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов — об отставке Йокановича: «У руководства «Динамо» могло лопнуть терпение»

15 Мая 2023 • 10:08 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший наставник «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

Об уходе 54-летнего серба было объявлено вчера, 14 мая, после того, как «бело-голубые» уступили «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Возможно, у руководства клуба могло лопнуть терпение, потому что в 100-летие они проиграли «Факелу». Наверное, в команде уже давно была напряжённая обстановка. Мне кажется, что лопнуло терпение и сказали, что хватит», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Йоканович работал в «Динамо» с начала нынешнего сезона. После 27 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «бело-голубые» расположились на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Кроме того, московская команда вылетела из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 — пен).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Шалимов Славиша Йоканович
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