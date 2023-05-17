Президент «Торпедо» Савин — о Кутепове: «Я могу хотеть и Месси с Роналду в команду, но это не значит, что они будут играть»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о будущем защитника московской команды Ильи Кутепова.

Напомним, что контракт 29-летнего футболиста с «Торпедо» рассчитан до конца июня нынешнего года. Савин не исключил возможный уход Кутепова ближайшим летом, отметив при этом, что решение по игроку будет принимать не он, а спортивный департамент и тренерский штаб команды.

«Я могу много что хотеть, и Месси с Роналду в команду, но это не значит, что они будут играть. Есть мнение спортивного департамента, есть мнение тренерского штаба. На основании этих мнений президент принимает решение», — приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кутепов провёл за «Торпедо» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 27 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Отметим, что «автозаводцы» лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге на будущий сезон.