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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов рассказал, кто помешал прогрессу Тюкавина

20 Мая 2023 • 14:39 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 32 мин.

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что прогрессу Константина Тюкавина в «Динамо» помешал Фёдор Смолов.

«Смолов - хороший футболист, но для российских команд не самого высокого уровня. Его приход в «Динамо» приостановил прогресс Тюкавина. Он мог вырасти за этот год, если бы был в хороших руках. Это серьёзный тренерский просчет», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу «бело-голубые» проведут гостевое дерби против «Торпедо». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

В 29 матчах сезона 2022/2023 Смолов записал на свой счёт 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Геннадий Орлов Фёдор Смолов Константин Тюкавин
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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