Орлов рассказал, кто помешал прогрессу Тюкавина

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что прогрессу Константина Тюкавина в «Динамо» помешал Фёдор Смолов.

«Смолов - хороший футболист, но для российских команд не самого высокого уровня. Его приход в «Динамо» приостановил прогресс Тюкавина. Он мог вырасти за этот год, если бы был в хороших руках. Это серьёзный тренерский просчет», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу «бело-голубые» проведут гостевое дерби против «Торпедо». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

В 29 матчах сезона 2022/2023 Смолов записал на свой счёт 11 голов.