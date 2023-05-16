Шалимов заявил, что некоторые игроки «Динамо» деградировали

Российский специалист Игорь Шалимов порассуждал о проблемах московского «Динамо» - «бело-голубые» стали одним из главных разочарований весны-2023 в РПЛ и Кубке России.

«Полагаю, довольно много футболистов в этой команде не только не прибавили, но и деградировали. У меня есть ощущение, что есть проблемы не только с тренером, но и с мотивацией игроков», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Динамо» в 27-м туре Премьер-лиги потерпело дома разгромное поражение от «Ахмата» (0:3), почти сразу после этого пост главного тренера покинул Славиша Йоканович. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 27 матчей всего лишь 42 балла.

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