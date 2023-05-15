Заварзин: «Динамо» надо обратить внимание на российских тренеров»

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Юрий Заварзин рассуждает на тему того, на каких тренеров боссам динамовцев стоит обратить внимание в ближайшем будущем. Ведь Славиша Йоканович, который руководил клубом на протяжении всего не слишком удачного сезона, был отстранён от работы с командой после разгромного поражения дома от «Ахмата» (0:3) в 27 туре РПЛ.

«Смотреть и выбирать тренеров надо из наших, российских специалистов. Пока участие в еврокубках, тренировать могут тот же Кобелев, тот же Димка Хохлов, тот же Силкин... Да сколько угодно наших», - заявил Заварзин порталу Rusfootball, добавив, что главная задача у «бело-голубых» сейчас – это успешная работа с молодыми игроками.

На данный момент динамовцы идут на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 42 баллами.

Березовский сравнил «Динамо» Шварца и Йокановича