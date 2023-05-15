Дьяков — о «Динамо»: «Другого пути, кроме отставки Йокановича, и быть не могло»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера «бело-голубых».

Напомним, серб покинул московский клуб после поражения команды от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. По мнению Дьякова, руководство «Динамо» поступило правильно, уволив Йокановича.

«Решение его уволить — правильное: вылет из Кубка, череда поражений, ужасная командная игра. Другого пути, кроме отставки Йокановича, и быть не могло», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Йоканович работал в «Динамо» с июня прошлого года. После 27 туров РПЛ «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.