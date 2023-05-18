Смородская — о Николиче: «Для «Динамо» сейчас лучше варианта не найти»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении экс-наставника «железнодорожников» Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

Напомним, что соотечественник Николича Славиша Йоканович был отправлен в отставку с должности главного тренера «Динамо» после поражения «бело-голубых» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Для РПЛ Николич — топ-тренер, он сильнее 80% ныне работающих специалистов. Для «Динамо» сейчас лучше варианта не найти, надо брать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Николич покинул «Локомотив» осенью 2021 года и с тех пор находится без работы. Под руководством серба «железнодорожники» выиграли Кубок России и стали серебряными призёрами чемпионата страны.