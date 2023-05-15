В «Торпедо» рассказали об отстранённых от основной команды игроках

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин поведал о текущем положении трёх игроков основного состава, которых отстранил от тренировок Жозеп Клотет. Это, напомним, защитники Юрий Журавлёв, Илья Кутепов и полузащитник Равиль Нетфуллин.

«Ситуация по ним не поменялась, все трое ждут решения тренерского штаба», - заявил Савин «Чемпионату».

Напомним, что новость об отстранении трёх игроков торпедовцев появилась в конце апреля. Оно произошло по инициативе испанского наставника «автозаводцев».

«Торпедо» стало первой вылетевшей из РПЛ команды по итогам текущего сезона. Разгромное поражение от ЦСКА в минувшие выходные лишило команды даже математических шансов на продолжение борьбы за выживание.

Никонов: «Торпедо» - самая нищая команда РПЛ»