Семшов: «Надо было дать Йокановичу доработать в «Динамо» до конца сезона»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «бело-голубых».

По мнению эксперта, руководству клуба стоило дать сербскому специалисту доработать до конца сезона, чтобы не будоражить ситуацию. Также Семшов подчеркнул, что «Динамо» необходимо задуматься о стратегии развития команды.

«Надо понимать, в какую сторону развиваться и что делать с командой в плане усиления футболистами. По слухам, у «Динамо» все кандидаты на пост главного тренера с нероссийским паспортом. У «бело-голубых» работают одни иностранцы, про своих людей они забывают. Даже в Европе не забывают своих ветеранов», — цитирует Семшова Metaratings.

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 20 мая против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.