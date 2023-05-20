Московское «Динамо» ударно проводит первый матч после ухода Славиши Йокановича с должности главного тренера команды. В начале второго тайма встречи с «Торпедо» в 28-м туре Премьер-лиги «бело-голубые» забили в третий раз. Арсен Захарян в чужой штрафной отыграл на Фёдора Смолова, тот низом пробил в левый угол ворот, но голкипер в падении смог прервать полет мяча, однако с левого угла вратарской Захарян добил его в сетку, поразив девятку. Счет стал 3:0 в пользу «Динамо». Также сегодня забивали Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Захарян сделал разгромным счёт в матче «Торпедо» - «Динамо»
|Торпедо Москва
|Динамо Москва
окончен
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