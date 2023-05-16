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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев заявил, что функционерам клубов РПЛ не хватает квалификации и терпения эксклюзив

16 Мая 2023 • 14:51 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение руководства «Динамо» уволить главного тренера Славишу Йокановича.

- Вы думаете, что многим функционерам клубов РПЛ не хватает квалификации и терпения в работе с тренерами?

- Конечно! Тренер – это десять процентов успеха. Выбор тренера – это не их забота. Их дело – выбрать человека, который уже будет выбирать специалиста. У нас же могут пригласить любого тренера. Не все могут занимать первые места, это нормально. Тренер может прийти в клуб без концепции и рисунка игры – это печально. Взгляните на «Оренбург». Понятно, что это полностью тренерский продукт. Игра команды радует болельщиков, всё это – заслуга Лички. Хотя для него это тяжело, ведь он работает за границей. Я сам поработал за рубежом, знаю все подводные камни. Переводчики не так переводят, у игроков другой менталитет.

Для избегания таких ситуаций в клубе должен быть специальный отдел, возглавляемый человеком, ответственным за приглашение наставника. На нём должна лежать вся ответственность.

Григорий Петерсон

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев Славиша Йоканович
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