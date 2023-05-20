Арбитр Казарцев допустил две грубые ошибки в дерби «Торпедо» - «Динамо»

В субботу в рамках 28-го тура чемпионата России проходит дерби между «Торпедо» и «Динамо». По ходу первого тайма арбитр Василий Казарцев допустил две грубые ошибки. Сначала он показал красную карточку динамовцу Арсену Захаряну, хотя нарушение не тянуло на удаление. К счастью, в ситуацию вмешался ВАР, и карточка для Захаряна была заменена на жёлтую.

Позже Казарцев не заметил, что голкипер «Торпедо» Егор Бабурин под прессингом взял мяч в руки после передачи от своего же партнёра.

Стоит сказать, что Василий Казарцев ранее уже несколько раз попадал в громкие скандалы. Рефери даже проходил проверку на полиграфе.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Торпедо» - «Динамо» можно в текстовой трансляции.