Барбоза рассказал, что нужно делать Йокановичу после увольнения из «Динамо»

Футбольный агент Паулу Барбоза порассуждал об одной из самых громких новостей 27 тура РПЛ – окончательном уходе из столичного «Динамо» сербского специалиста Славиши Йокановича.

«Конечно, уход из «Динамо» усложнит поиск новой команды, но всё зависит от того, кто его пригласит, с какими амбициями. Ему сейчас нужно забыть о плохом опыте и попробовать себя где‑то еще, доказав всем, что он может показывать результат», - заявил Барбоза «Матч ТВ», добавив, что для любого тренера неудача это плохо.

Напомним, что до «Динамо» серб работал в немалом числе клубов. Это и «Партизан» из родной Сербии, и «Муатонг Юнайтед» из Таиланда, израильский «Маккаби» из Тель-Авива и английские «Фулхэм» и «Уотфорд». Последним клубом до прихода в «Динамо» в биографии Йокановича был «Шеффилд Юнайтед».

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