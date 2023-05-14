Булыкин: «Торпедо» заслуженно вылетело, клуб недостоин РПЛ»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Торпедо» из Российской премьер-лиги.

«Торпедо» заслуженно вылетело. Учитывая, что творилось весь сезон, клуб недостоин РПЛ. Однако жалко владельца «Торпедо», который искренне любит футбол и верит в клуб. Мне кажется, вылет в ФНЛ может пойти на пользу — они вынесут из этого урок», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что в следующем году «Торпедо» будет отмечать столетний юбилей и захочет вернуться в РПЛ, но вряд ли они смогут это сделать.

После 27 туров «автозаводцы» занимают последнее место в чемпионате России, набрав 13 очков. За три тура до конца «черно-белые» потеряли математические шансы остаться в РПЛ.