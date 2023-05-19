Новый тренер «Динамо» озвучил задачи команды до конца сезона

Молодой тренер столичного «Динамо» Павел Алпатов озвучил задачи «бело-голубых» на три оставшихся матча сезона.

«Меня эмоционально поддержали игроки, они понимают, что непросто в данной ситуации всем. Что мы сейчас можем сделать – это помогать все вместе друг другу, показать красивый футбол и достойно закончить сезон», - цитирует Алпатова клубная пресс-служба.

Напомним, 33-летний специалист будет руководить московским клубом вместо уволенного Славиши Йокановича до конца сезона-2022/23. После его, с огромной вероятностью, сменит другой, более известный специалист. Ходят слухи, что это будет Марко Николич.

Динамовцы на данный момент идут на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, у команды после 27 туров 42 очка.