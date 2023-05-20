Московское «Динамо» уверенно ведёт в счёте в дерби с «Торпедо» в рамках 28-го тура Премьер-лиги. «Бело-голубые» реализовали свои шансы в начале и конце первого тайма. На 45-й минуте Арсен Захарян с левого фланга сильно прострелил в штрафную, там Ярослав Гладышев принял мяч и пробил в створ ворот, это был второй гол «Дтинамо». Напомним, что в самом дебюте отличился Константин Тюкавин.

Голевая попытка Гладышева - вашему вниманию. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.