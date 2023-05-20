Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как Гладышев забил второй гол в ворота «Торпедо» - видео видео

20 Мая 2023 • 17:38 Комментировать
Торпедо Москва
0:3
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо» уверенно ведёт в счёте в дерби с «Торпедо» в рамках 28-го тура Премьер-лиги. «Бело-голубые» реализовали свои шансы в начале и конце первого тайма. На 45-й минуте Арсен Захарян с левого фланга сильно прострелил в штрафную, там Ярослав Гладышев принял мяч и пробил в створ ворот, это был второй гол «Дтинамо». Напомним, что в самом дебюте отличился Константин Тюкавин.

Голевая попытка Гладышева - вашему вниманию. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Ярослав Гладышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1
0
1.78 3.80 4.70
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Динамо Москва Динамо Москва
0
3
7.20 4.30 1.50
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
2
2
3.70 4.30 1.86
Видео
20.05.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Химки Химки
1.55 4.40 6.00
Видео
21.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.14 3.55 3.45
Видео
21.05.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
21.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
19:01 · Россия. Первая лига
Газизов уверен, что «Уфа» будет жить
18:57 · Россия. Премьер-лига
«С иноагентами не разговариваю»: Евсеев отказался отвечать на вопрос журналиста немецкого издания
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» проиграло 6 последних матчей, пропустив  в них 20 голов
18:47 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Динамо» Тюкавин проводит свой самый результативный сезон в РПЛ
18:46 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: Если у «Локомотива» будет стабильность, то клуб поборется за медали в следующем сезоне
18:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Ненахов: «В первом круге мы были безобразные, сейчас находимся в хороших кондициях» 1
18:32 · Россия. Премьер-лига
Титов поделился мыслями о матче «Спартак» - ЦСКА 1
18:31 · Россия. Премьер-лига
Гол Гойковича стал 666-м в этом сезоне РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий надеется, что в будущем Игнашевич возглавит ЦСКА
18:27 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Матч со «Спартаком» для ЦСКА – отличный повод закрепиться на втором месте»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов: Казарцев живёт в своём мире, судейство — это не его
18:19 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч 28-го тура РПЛ
18:17 · Россия. Премьер-лига
Известен срок нового контракта Дзюбы в «Локомотиве»
18:02 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» неожиданно проиграло «Волге»
Все новости
Рекомендуем