Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение руководства «Динамо» уволить главного тренера Славишу Йокановича.

- Ещё недавно вы говорили, что пока нет смысла убирать Йокановича. Сейчас время пришло?

- Если приняли такое решение, то да. Ведь люди, которые сделали такой выбор, осознают всю ситуацию. Они находятся в эпицентре и понимают картину происходящего. Видимо, поняли безнадёжность положения. У него не было эмоциональных сил взаимодействовать с командой, футболистам было сложно работать с человеком с пустой идеей. Другой вопрос в том, кто сейчас придёт. Новый тренер должен стать настоящим руководителем команды, результат на первых парах будет вторичен из-за поисков игровой модели. Оценки надо будет давать ближе к марту и апрелю следующего года. Другое дело, что у нас во многих клубах наплевательски относятся к тренерам. Приглашают их как к себе на день рождения. Пришёл и ушёл. Странно относятся к выбору специалистов. То агенты подсказывают, то ещё что-то. Приглашают, а потом пытаются разобраться в его квалификации.