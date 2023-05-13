В «Торпедо» рассказали, на каком стадионе клуб будет играть в Первой лиге

В столичном «Торпедо» назвали арену, на которой команда будет играть домашние игры в следующем сезоне в рамках Первой лиги.

«Бюджет немножко скорректируется, но незначительно. Планируем продолжить играть в «Лужниках — на главном стадионе», - заявил «Чемпионату» Ярослав Савин, президент столичной команды.

Напомним, что в текущем сезоне «автозаводцы» проводят домашние встречи на газоне «Лужников». Эта арена, некогда принимавшая финал мундиаля в России, вмещает 80 тыс. зрителей.

Сегодня вечером команда Жозепа Клотета официально потеряла шансы на сохранение места в РПЛ на будущий сезон, уступив в гостях ЦСКА – 0:3.