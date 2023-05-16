Смородская: «Мне Николич как тренер очень нравится»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о возможном камбэке Марко Николича в чемпионат России. Серб, напомним, ещё полтора года назад возглавлял московский «Локомотив» и взял с ним Кубок России, а теперь слухи отправляют его в другой московский клуб – «Динамо».

«Мне Марко как тренер очень нравится! Думаю, для нашего футбола приход такого тренера — это хорошо. Такого как он сложно найти, может, поэтому в «Динамо» и не спешили увольнять Йокановича», - заявила Смородская «Чемпионату».

Николич взял паузу в тренерской карьере после ухода из «Локомотива» и никого не тренировал с 2021 года.

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