Назван клуб РПЛ, который чаще всех в сезоне пропускал от ударов головой

Назван клуб текущего сезона Российской премьер-лиги, который пропустил больше всех голов от ударов головой в исполнении игроков соперника. Это московское «Динамо». Как уточняет Opta Sports, «бело-голубые» в текущем сезоне пропустили уже девять голов подобным образом.

Что любопытно, сегодня ворота Антона Шунина ударом головой поразил Нене Гбамбле, его рост составляет всего 1,72 м.

Напомним, что «Динамо» сегодня вечером с разгромом проиграло дома «Ахмату» - 0:3. Отставка сербского тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича стала ещё на шаг ближе.