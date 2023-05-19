Силкин: «Йоканович за год в «Динамо» не сказал ни слова по-русски»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал недавнее расставание «бело-голубых» с сербским тренером Славишей Йокановичем. Чаша терпения руководства «Динамо» переполнилась после разгромного поражения дома от «Ахмата» в прошлые выходные (0:3).

«Полагаю, нормального контакта у него не было с командой, он постоянно с переводчиком общался. Он приезжал к нам, чтобы заработать или действительно зотел работать в России? Ни слова по-русски за год так и не сказал», - цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее московское «Динамо» обнародовало официальное заявление о прекращении сотрудничества с сербским специалистом.