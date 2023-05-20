Николаев объяснил, почему Казарцев хотел удалить игрока «Динамо» Захаряна в матче с «Торпедо»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о решении Василия Казарцева удалить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче с «Торпедо». Отметим, что с помощью VAR рефери изменил свое решение и оставил хавбека на поле. Встреча 28-го тура чемпионата России завершилась крупной победой «бело-голубых» со счетом 3:0.

«Наверное, его изначально смутил прыжок Захаряна. Когда игрок прыгает в такой манере, он очень часто наносит травму и играет агрессивно. Хорошо, что в данной ситуации VAR исправил это решение», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Захарян провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.