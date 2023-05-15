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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин — об отставке Йокановича: «Это логичное решение»

15 Мая 2023 • 09:16 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

Напомним, об уходе сербского специалиста было объявлено вчера, 14 мая, после разгромного поражения «бело-голубых» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Аршавин назвал отставку Йокановича логичной, объяснив её тем, что в весенней части сезона его команда показывала скучный футбол.

«В принципе, Йоканович что-то выстроил под новый год. Во время сборов команда здорово играла, всех обыгрывала. Но в последних пяти матчах «Динамо» показывало скучный футбол. И те игроки, которые в прошлом году блистали и сверкали, при этом тренере показывают блеклый футбол», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Йоканович возглавил «Динамо» летом прошлого года, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. После 27 туров текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» набрали 42 очка, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Динамо Москва Славиша Йоканович
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