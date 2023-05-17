«Динамо» проведёт летние сборы в России

Стало известно, где проведёт подготовительные сборы к новому сезону московское «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», все сборы «бело-голубых» пройдут в Подмосковье на базе в Новогорске. Предварительно игроки выйдут из отпуска 26 июня, но тренерский штаб может скорректировать эту дату.

После 27 прошедших туров чемпионата России «Динамо» идёт лишь на седьмом месте с 42 баллами. Из Кубка России москвичи вылетели на стадии первого полуфинала в рамках Пути регионов, не совладав с «Акроном».

В грядущем, 28-м туре РПЛ динамовцы сразятся с уже покинувшим РПЛ московским «Торпедо».

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