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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» проведёт летние сборы в России

17 Мая 2023 • 18:49 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Стало известно, где проведёт подготовительные сборы к новому сезону московское «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», все сборы «бело-голубых» пройдут в Подмосковье на базе в Новогорске. Предварительно игроки выйдут из отпуска 26 июня, но тренерский штаб может скорректировать эту дату.

После 27 прошедших туров чемпионата России «Динамо» идёт лишь на седьмом месте с 42 баллами. Из Кубка России москвичи вылетели на стадии первого полуфинала в рамках Пути регионов, не совладав с «Акроном».

В грядущем, 28-м туре РПЛ динамовцы сразятся с уже покинувшим РПЛ московским «Торпедо».

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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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