Божович назвал одну из главных проблем РПЛ

Знаменитый черногорский специалист Миодраг Божович, проведший ни один год в Российской премьер-лиге, назвал одну из самых главных проблем лиги.

«Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе! Но судьи в этом не виноваты», - поделился специалист с «Чемпионатом».

Как пояснил Божович, на арбитров просто оказывается давление со стороны руководства каждой из команд. Исключением является только московское «Динамо» - только руководители этого клуба не давят на судей, полагает тренер.

В начале мая Божович также высказывался на тему судейства в РПЛ.