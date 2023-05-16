Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович назвал одну из главных проблем РПЛ

16 Мая 2023 • 22:56 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Знаменитый черногорский специалист Миодраг Божович, проведший ни один год в Российской премьер-лиге, назвал одну из самых главных проблем лиги.

«Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе! Но судьи в этом не виноваты», - поделился специалист с «Чемпионатом».

Как пояснил Божович, на арбитров просто оказывается давление со стороны руководства каждой из команд. Исключением является только московское «Динамо» - только руководители этого клуба не давят на судей, полагает тренер.

В начале мая Божович также высказывался на тему судейства в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Миодраг Божович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
16 Мая
23:14 · Россия. Первая лига
Известен размер премиальных игрокам «Рубина» за победу в Первой лиге слухи
22:56 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал одну из главных проблем РПЛ
22:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Иван Игнатьев совершенно не впечатляет – его просто не видно»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Шалимов заявил, что некоторые игроки «Динамо» деградировали
21:57 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал самый особенный момент сезона
21:51 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: С приходом Талалаева у «Химок» появился шанс на сохранение прописки в РПЛ
21:09 · Кубок России
Бевеев: «В матче с «Краснодаром» отдадим все силы, отступать некуда»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев — о борьбе за второе место: Для «Спартака» всё будет зависеть от игры ЦСКА
21:03 · Россия. Премьер-лига
Березовский признался, что хотел провести всю карьеру в «Зените»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов признался, что не знает, где начнёт новый сезон
20:39 · Россия. Премьер-лига
Гришин не видит «Спартак» главным конкурентом ЦСКА за серебро РПЛ
20:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: Виллиану Роше нравится в России, он счастлив в ЦСКА
20:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборной России нужно чаще играть с африканскими сборными»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Федотов выстроил игру в ЦСКА, команда играет с запасом
20:03 · Россия. Премьер-лига
Кечинов отказывается верить в возможный вылет «Крыльев» из РПЛ
Все новости
Рекомендуем