Форвард «Динамо» Тюкавин проводит свой самый результативный сезон в РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» в гостях одержало разгромную победу над «Торпедо» со счётом 3:0.

Форвард «бело-голубых» Константин Тюкавин открыл счёт на второй минуте встречи после передачи Дмитрия Скопинцева. Нападающий проводит свой самый результативный сезон в РПЛ: на данный момент на его счету восемь забитых мячей и две результативные передачи. Стоит отметить, что он также является самым результативным игроком этого сезона до 21 года.

«Динамо» в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 45 набранных очков.