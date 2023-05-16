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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Динамо» однозначно провело провальный сезон эксклюзив

16 Мая 2023 • 21:16 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл предварительные итоги сезона для московского «Динамо».

- Команда провела провальный сезон?

- Однозначно! Такой клуб с ресурсами и серьёзными финансами занимает место ниже пятого. Никуда это не годится. Однажды великий тренер сказал мне, что он восьмое место сможет занять просто при выведении команды на тренировку. Для «Динамо» не должно быть разницы между шестым и восьмым местом. Такой клуб всегда должен быть во главе турнирной таблицы.

Григорий Петерсон

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев
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