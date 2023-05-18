Гришин видит отставку Йокановича после 27 тура РПЛ бессмысленной

Тренер юниоров московского ЦСКА Александр Гришин поделился своими мыслями относительно тренерских перестановок в столичном «Динамо». Напомним, что после 27 тура клуб больше не тренирует сербский специалист Славиша Йоканович – его уволили почти сразу же после разгрома «бело-голубых» дома от «Ахмата» (0:3).

«Зачем убирать Славишу Йокановича именно сейчас и ставить на его место специалиста, которого мало кто знает? Что изменится за три тура?», - цитирует Гришина «Матч ТВ».

На данный момент динамовцы идут в чемпионате России на седьмом месте. На неделе стало известно, что руководство над основным составом команды взял молодой тренер Павел Алпатов.