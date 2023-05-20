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Терёхин: «Динамо» даже не напрягалось в матче с «Торпедо», игроки пешком ходили и забили три мяча» эксклюзив

20 Мая 2023 • 20:31 Комментировать (1)
Торпедо Москва
0:3
Динамо Москва
окончен

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «Динамо» после ухода главного тренера команды Славиши Йокановича.

- «Динамо» имело колоссальное преимущество в матче с «Торпедо». Вам понравилась игра команды после ухода Йокановича?

- «Автозаводцы» – самая слабая команда РПЛ. «Динамо» даже не напрягалось в этом матче. Ребята ходили пешком по полю, забили три мяча и все.

- Какие-то изменения в игре «Динамо» вы заметили?

- Нет никаких изменений. Вот на следующий сезон придет новый главный тренер, и тогда посмотрим. А сейчас динамовцы просто отбегали по полю, сделали, что смогли, даже не выкладываясь особо. В «Торпедо» играть-то некому.

- Лучшим игроком матча признали Скопинцева. Согласны с этим выбором?

- Там любого можно назвать лучшим. Но это несерьезно в такой игре. Понятно было, что это проходной матч, и «Динамо» возьмет в нем три очка.

- Голкипер «бело-голубых» Лещук после матча сказал, что после ухода Йокановича все футболисты раскрепостились и стали лучше понимать, как играть. Что думаете об этих словах?

- Ерунду несут люди. Кто-то их раскрепостил. О чем он говорит? Пусть сыграют с «Локомотивом», и тогда посмотрим. А говорить такое в матче с «Торпедо» даже не серьезно с стороны футболиста.

- Получается, что проблемы «Динамо» лежали в области психологии?

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- Да нет. Если говорить об этом матче, «Торпедо» - не команда уровня РПЛ, чтобы рассуждать, кто там кого оббежал. Ну, Скопинцев бегал, радовался. Понятно, что это команда ФНЛ. Ну, поиграли в радость, побегали для хорошего аппетита, набрали три очка.

- Как думаете, какой потенциал у этого состава «Динамо»?

- Высокий. Нужно дать команде нового тренера, тогда будет понятно. Но таких соперников, как «Торпедо», у «бело-голубых» больше не будет.

- Насколько глобальное требуется усиление «Динамо» для решения серьезных задач в следующем сезоне?

- У команды хороший состав. Думаю, пару человек еще добавят в оборону и будут играть. В команде много молодых ребят, которые, по сути, только начинают карьеру, как Тюкавин. Но это уже хорошие футболисты. Они спокойно способны бороться за призовую тройку.

- По вашим словам, только оборона нуждается в усилении.

- Пока проседает все. Придет новый тренер и будет видно, в какой футбол станет играть «Динамо». Пишут, что наставником будет Николич. Жду официального назначения. А то зачастую говорят про одного тренера, а приходит другой.

- Вы не против иностранного специалиста?

- Я за российских тренеров двумя руками. Хотя тот же Николич хорошо поработал в «Локомотиве». Но не более. С тем составом, что был у «железнодорожников», и наш специалист справился бы не хуже.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Олег Терёхин
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Комментарии (1)
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Wetr123
20 Мая 2023 в 20:41
Пешком... в лаптях )))
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