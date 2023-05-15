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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Возникает вопрос к руководству «Динамо» — денег тратится много, а результата нет»

15 Мая 2023 • 14:33 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подверг критике действия руководства московского клуба на трансферном рынке.

Напомним, что после поражения «бело-голубых» в матче 27-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:3) в отставку был отправлен главный тренер команды Славиша Йокановича. По мнению Кобелева, в неудачах «Динамо» виноват не только наставник, но и руководство клуба, которое тратит на футболистов немало денег, а результата при этом достигнуть не может.   

«Динамо» уже два года покупает футболистов и ничего не может выиграть. Возникает большой вопрос к руководству клуба — денег тратится много, а результата нет. Не может один тренер за всё отвечать, поэтому здесь надо спрашивать со всех, кто причастен к работе», — приводит слова Кобелева РИА Новости.

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. До конца сезона «бело-голубым» осталось провести три игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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