Кобелев: «Возникает вопрос к руководству «Динамо» — денег тратится много, а результата нет»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подверг критике действия руководства московского клуба на трансферном рынке.

Напомним, что после поражения «бело-голубых» в матче 27-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:3) в отставку был отправлен главный тренер команды Славиша Йокановича. По мнению Кобелева, в неудачах «Динамо» виноват не только наставник, но и руководство клуба, которое тратит на футболистов немало денег, а результата при этом достигнуть не может.

«Динамо» уже два года покупает футболистов и ничего не может выиграть. Возникает большой вопрос к руководству клуба — денег тратится много, а результата нет. Не может один тренер за всё отвечать, поэтому здесь надо спрашивать со всех, кто причастен к работе», — приводит слова Кобелева РИА Новости.

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. До конца сезона «бело-голубым» осталось провести три игры.