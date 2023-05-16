Роганович рассказал, останется ли он в «Торпедо» после вылета команды в Первую лигу

Защитник «Торпедо» Боян Роганович рассказал, останется ли он в московском клубе после того, как «автозаводцы» вылетели в Первую лигу.

Черногорец признался, что пока его будущее не определено. По словам Рогановича, многое зависит от планов самого клуба.

«У меня есть договор с клубом, буду говорить с руководством — важно, какой интерес будет исходить с их стороны. Что касается меня, то с первого дня в «Торпедо» понял, что здесь работают хорошие и квалифицированные люди. Просто жаль, что мы не попали в стыковые матчи», — приводит слова Рогановича Sport24.

В нынешнем сезоне Роганович провёл за «Торпедо» 17 матчей и отметился в них двумя результативными передачами. Действующий контракт защитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

После 27 туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Таким образом, за три тура до конца сезона «автозаводцы» лишились даже математических шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.