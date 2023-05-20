Агент Сафонов - о Йокановиче: «Он изначально вёл себя неправильно»

Известный российский агент Алексей Сафонов отреагировал на слова голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука, что бывший главный тренер столичного клуба Славиша Йоканович не попрощался с командой.

Агент отметил, что в любом случае нужно уважать друг друга, а нравится тебе тренер или нет, это уже другой вопрос.

«Не удивлен, что Йоканович так поступил, не сказав ничего команде. Он изначально себя вел неправильно», - заявил Сафонов в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что сербский специалист покинул «Динамо» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.